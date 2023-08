Waasmunster wil niet dat vijver naast de E17 gevuld wordt:"Er zijn nog te veel onduidelijkheden" 

Vlaanderen wil van de vijver langs de E17 een moerasland maken en daarvoor moet de put gedempt worden. Er is 470.000 kubieke meter grond nodig om de put te vullen. Tot vorig weekend liep er een openbaar onderzoek en 93 inwoners hebben laten weten het niet eens te zijn met de plannen van de Vlaamse Regering. "Dat vinden we vrij veel voor een kleinere gemeente en het is dus duidelijk dat het leeft in de gemeente", zegt burgemeester Bauwens. "We kunnen er dan ook niet naast kijken en ik ga in het schepencollege dan ook voorstellen om een negatief advies te geven in de zaak."