"Wit weeskind" duikt op in Mechelen: geen jongen of meisje maar wel een heel zeldzame vlinder

Nils Iwens van Natuurpunt heeft een opmerkelijke ontdekking gedaan in het Mechels Rivierengebied: een wit weeskind. "Wij zetten geregeld een nachtvlinderval, omdat we nieuwsgierig zijn naar welke nachtvlinders er zich allemaal ophouden in onze tuin. En toen we die val 's ochtends openmaakten, zagen we dat er een heel speciale witte vlinder inzat. Na analyse bleek het te gaan om het zeldzame wit weeskind. Die soort komt normaal vooral voor in Frankrijk, maar sinds enkele jaren zien we ook waarnemingen in ons land en nu dus ook voor het eerst in Mechelen."