Wuustwezel legt waterdoorlaatbare weg aan: "Oplossing voor 100 gezinnen aan nu deels onverharde weg" 

In het woongebied De Bleken in Wuustwezel is een aannemer begonnen met de aanleg van een waterdoorlaatbare weg in een buurt waar meer dan 100 verschillende gezinnen wonen. "De wegen in het gebied waren allemaal aangelegd met grind", zegt schepen Kris van Looveren (CD&V). "Als het dan veel regende, kwamen er veel gaten in het grind. Het was een hele opgave om er dan nog over te rijden met de auto of de fiets."