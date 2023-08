Snellegem bij Jabbeke heeft opnieuw een zonnewijzer op het dorpsplein

In de jaren '70 stond een originele zonnewijzer uit 1782 in de tuin van de pastoor. "Plots was die zonnewijzer verdwenen, die is toen uitgekomen in de tuin van een schepen", zegt burgemeester van Jabbeke Frank Casteleyn (CD&V). "De zonnewijzer is dan verhuisd naar het oude gemeentehuis in Snellegem. Maar daar kwam hij niet tot zijn recht. Hij stond ook buiten en was beschadigd. We hebben die hersteld en daarna onder een stolp in het gemeentehuis van Jabbeke geplaatst."

Van de originele zonnewijzer liet het gemeentebestuur van Jabbeke een replica maken door een Brugse kunstenaar. "Die staat nu op ons dorpsplein in Snellegem, waar die hoort te staan. De originele zonnewijzer gaan we niet meer buiten zetten. We zijn bang voor vandalisme. Het is zo'n oud schoon ding. Zelfs schoner dan mijn schoonmoeder", aldus nog de burgemeester.