Zoutleeuw wil geen digitale inning statiegeld voor blikjes en flesjes

Kempeneers stelt zich ook de vraag of het digitale systeem een goeie oplossing is voor het probleem van zwerfvuil. "Je kan makkelijk fraude plegen. Het is niet omdat je de QR-code gescand hebt, dat je het blikje of flesje ook effectief in de vuilnisbak gooit." Het stadsbestuur heeft een brief gestuurd naar de minister van Omgeving, Zuhal Demir, met de vraag om het klassieke statiegeldsysteem in te voeren.