Zware MRI-scanner van 6 ton geleverd aan ZNA Cadix in Antwerpen met kraan op 10 meter hoogte: "Maar 2,5 centimeter marge"

In het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix in de buurt van het Eilandje in Antwerpen is het grootste medische toestel van het ziekenhuis geleverd. Het gaat om een MRI-scanner van meer dan 6 ton. Omdat het toestel te zwaar en te groot is voor de goederenlift, moest de levering gebeuren met een kraan via de zijgevel op 10 meter hoogte. Over vijf weken, op 18 september, verhuizen de patiënten en medewerkers van ZNA Stuivenberg naar het nieuwe ziekenhuis.