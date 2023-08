36 nieuwe conflictvrije kruispunten moeten zorgen voor betere verkeersveiligheid in West-Vlaanderen

In 2016 is Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gestart met het Actieplan Verkeerslichten. 121 kruispunten in West-Vlaanderen werden intussen conflictvrij gemaakt. Fietsers en voetgangers kunnen daardoor op een ander moment oversteken dan auto's.

"Door kruispunten conflictvrij te maken, verhogen we de verkeersveiligheid en verbeteren we de doorstroming van het verkeer bij verkeerslichten", zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) die hierover een vraag stelde aan minister Lydia Peeters (Open VLD).

Minister Peeters belooft om in 2023 opnieuw 125 kruispunten conflictvrij te maken, 36 daarvan zijn in West-Vlaanderen. In Brugge zijn dat er 9, waaronder het kruispunt op de Gistelsesteenweg ter hoogte van de N31 en het kruispunt aan de Vlamingdam ter hoogte van de N30. In Ieper komt er een conflictvrij kruispunt op de Stationsstraat ter hoogte van de N37b. In Menen wordt het kruispunt van de A19 en de N32 conflictvrij.