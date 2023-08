Socialistische vakbond voert bij start Pukkelpop actie aan station van Hasselt om agressie tegen buschauffeurs aan te kaarten 

Ook in andere provincies zal er actie gevoerd worden tegen agressie tegen buschauffeurs. In Hasselt is de actie vervroegd, omwille van de start van het festival Pukkelpop. "In september zijn er grote acties, maar wij staan hier vandaag al omdat Pukkelpop begint", duidt Versluys. "Er is nu een grote toestroom aan festivalgangers die naar de camping gaan die we zo'n flyer en armbandje kunnen meegeven."