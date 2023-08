Al meer dan 31.000 mensen willen "met korte broek en frigobox naar Knokke" na viraal filmpje

De reeks "Knokke Off", die nog altijd te bekijken is op VRT MAX, is een groot succes, ook in Nederland. De krant De Telegraaf liet daarom een reporter los in Knokke om uit te zoeken wat er zo geweldig is aan Knokke. In een video vertellen twee inwoonsters dat ze niet blij zijn met toeristen die zich niet gedragen.



BEKIJK - Hier het fragment vanaf 2 min. 49 sec.: