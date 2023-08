Asse grijpt naast extra subsidies voor restauratie van toren Sint-Martinuskerk

"We gaan het project nu op een andere manier financieren", belooft schepen Fabri. "De herstelling van de torenspits wordt sowieso gedekt door de verzekering. Voor de andere werken gaan we een beroep doen op de Vlaamse onderhoudspremie voor monumentale gebouwen. Daardoor kunnen we, voor maximum twee opeenvolgende jaren, tot 60 procent van de onderhoudskosten recupereren", aldus Fabri.

De renovatie van de kerktoren is evenwel nog niet voor morgen. "Door de specifieke opdracht neemt de opmaak van het dossier veel tijd in beslag. Het is de bedoeling dat we al het werk in één keer aanbesteden. Reken daarbij dat er niet zoveel aannemers zijn die dit soort werken kunnen uitvoeren. Ik schat dat we pas over een jaar of twee aan de slag kunnen gaan", besluit de schepen.