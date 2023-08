Automatenwinkel Steendorp al twee keer doelwit van inbreker: kleine buit, grote schade

Hoewel de buit dus al bij al nog meeviel, is de schade aan de automaten wel aanzienlijk. De herstelling zou rond de 2.000 euro kosten. De eigenaars hebben camerabeelden van de inbraak en die zijn ook doorgespeeld aan de politie. Voor Steendorpenaars is de automatenwinkel een vaste waarde. In de houten chalet kan iedereen dag en nacht terecht voor aardappelen, eieren, groenten, brood en in het seizoen ook voor aardbeien.