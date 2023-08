Bewoners appartementsgebouw in Temse zitten al meer dan drie weken zonder lift: "Sommigen kunnen niet buiten"

De lift van een appartementsgebouw in Temse van de woonmaatschappij Woonst is al meer dan drie weken kapot. Woonst is op de hoogte van het probleem en liet weten dat de verlichting van de lift defect is. Daarom mag niemand de lift gebruiken. Om de lift te herstellen is nieuwe verlichting nodig. Maar omdat de levering van de onderdelen vertraging opliep, laat de herstelling op zich wachten.

Door de defecte lift zitten bewoners die slecht ter been zijn al meer dan drie weken opgesloten op hun appartement. "Het wordt tijd dat ze lift komen herstellen", zegt Annie, die op de derde verdieping woont. "Bewoners die de trappen naar benenden niet meer kunnen doen, kunnen ook niet naar buiten. Heel wat oudere bewoners laten ook hun vuilbak in de gang staan en dat zorgt voor een slechte geur in het gebouw. Heel wat mensen belden al en er zou een technieker langskomen, maar die hebben we nog niet gezien."



Woonst laat weten dat de problemen aan de lift morgen zouden moeten opgelost zijn.