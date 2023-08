Biermuseum Belgian Beer World in Brussel gaat open op 9 september

In Belgian Beer World komt het erfgoedaspect van de Belgische biercultuur aan bod en wordt het brouwproces in detail uitgelegd, met "multisensoriële ateliers" die bezoekers de kans moeten geven de vele aroma's en smaken in bier te ervaren. De invloed van het Belgische bier in het buitenland vormt een ander hoofdstuk.

Aan het einde van de interactieve rondgang zullen de bezoekers terechtkunnen in de rooftopbar, die op het dak van de Beurs is ingericht, op een terras van 350 vierkante meter groot. Met het ontwerp van Belgian Beer World was een budget van 10 miljoen euro gemoeid.