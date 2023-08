Blauwalgen in Albertkanaal tussen Ham en Riemst: Vlaamse Waterweg raadt recreatie sterk af

De Vlaamse Vereniging voor Watersport heeft haar voorzorgen al genomen en een sportkamp van volgende week in Hasselt geannuleerd. "We zijn op de hoogte gebracht met een mail van de Vlaamse Waterweg en dan hebben we het kamp uit voorzorg afgeschaft", legt ondervoorzitter Jo Vannitsem uit. "De kinderen zitten ook in het water en er is veel opspattend water, wat allemaal risico's zijn voor de gezondheid. Daarom kunnen we niet anders dan het kamp te annuleren", vertelt hij.