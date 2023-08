Hoge PFAS-waarden in bloed van buurtbewoners rond vervuilde sites in Kruisem en Ronse: "Zeer verontrustend"

Klimaatbeweging Climaxi en lokale actiecomités vragen de Vlaamse overheid meer onderzoek naar PFAS-waarden in het bloed van mensen die in risicogebieden wonen. PFAS is de verzamelnaam voor chemische stoffen die moeilijk of niet afbreekbaar zijn en schadelijk kunnen zijn voor de mens. De actievoerders lieten zelf het bloed van 140 mensen testen in vijf Vlaamse gemeenten. Zowel in Ronse als in de omgeving van Kruisem, in Oost-Vlaanderen lagen de PFAS-waarden van bijna alle mensen hoger dan de norm.