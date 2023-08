Boerenrock Kortenaken keert terug in 2024: "De inkomsten vielen wat tegen, maar de reacties waren positief"

7 jaar lang werd Boerenrock niet meer georganiseerd in Kortenaken, maar het festival maakte deze zomer een comeback op een nieuwe locatie, in Waanrode. "We hebben verlies gemaakt, maar gelukkig hebben we een financiële buffer, dus we hebben beslist om volgend jaar opnieuw een festival te organiseren. Met enkele kleine aanpassingen, maken we er in 2024 zeker een succes van", horen we van een gemotiveerde organisator Dominic Vandermeulen.