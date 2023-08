Zangeres Britney Spears schakelt advocatenteam in voor "scheiding met Sam Asghari"

Het koppel huwde in juni 2022. Ze leerde elkaar kennen op de set van de videoclip "Slumber party". Asghari is model, trainer en acteur. Hij was ook de man die Spears steunde tijdens de rechtszaak tegen haar vader die 13 jaar lang haar bewindvoerder was. Die rechtszaak won ze.



In een van haar getuigenissen toen liet ze vallen dat ze met Asghari wilde trouwen en met kinderen wilde starten. Dat kon tijdens het bewindvoerderschap van Jamie Spears niet, omdat hij zeggenschap had over haar persoon (en bezittingen).