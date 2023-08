Twee auteurs uit Vlaanderen maken kans op Bronzen Uil voor beste debuutroman

De uitreiking van de Bronzen Uil vindt op 25 november plaats in de Minardschouwburg in Gent in het kader van het literaire festival Het Betere Boek. Vorig jaar ging de prijs naar "Alexandra" van Lisa Weeda uit Nederland. Het jaar daarvoor was "Lijn van wee en wens" de laureaat, het debuut van Caro van Thuyne uit Vlaanderen.