Burgemeester Lier klaagt leegstaande kraakpanden aan: "Meer bevoegdheid voor burgemeesters om ze te laten slopen"

Momenteel kunnen burgemeesters enkel een pand op eigen initiatief laten slopen, als er een acuut gevaar is voor de veiligheid in de omgeving. "Het probleem is dat er veel manieren zijn om daar onderuit te komen. Je kan het gebouw ook telkens opnieuw door de politie laten afsluiten, maar het pand blijft bouwvallig. De krakers gaan er blijven komen of je het nu afsluit of niet. Het is ook gevaarlijk voor de politie die zo'n panden moet controleren. Vroeg of laat gaat er een lijk liggen, zoals in Vilvoorde. Ofwel gaat iemand omkomen in een brand of er wordt een moord gepleegd. De enige duurzame oplossing is een sloop", zegt Verwaest.