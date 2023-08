Centrum Kruishoutem tijdlang afgesloten na ammoniaklek in zuivelbedrijf Pur Natur

Het ammoniaklek werd deze voormiddag vastgesteld in het zuivelbedrijf Pur Natur in de Hoogstraat in Kruishoutem. Om het lek te dichten sloot de brandweer en de politie de Hoogstraat tussen de Markt en de rotonde Oudenaardsesteenweg tijdelijk af voor alle verkeer. Volgens de hulpdiensten was er geen gevaar voor omwonenden. Omdat het om een lage concentratie ammoniak ging, moesten er ook geen personen geëvacueerd worden.

De brandweer en de politie kwamen wel ter plaatse om de gebouwen van Pur Natur te ventileren. Kort na de middag werd de Hoogstraat opnieuw vrijgegeven. "Het lek is gedicht, waardoor de Hoogstraat weer vrij is voor alle verkeer. De Kerkhofweg blijft wel afgesloten. De brandweer is nu nog de gebouwen verder aan het ventileren, zodat de concentratie ammoniak blijft dalen", zegt burgemeester Joop Verzele (CD&V).