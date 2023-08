CHECK - Neen, Albert Heijn stopt niet met het verkopen van vleesvervangers

De analyse van Rabobank Business gaat vooral over hoe onrealistisch de vroegere voorspellingen waren van een exponentiële groei van vleesvervangers.

In de Verenigde Staten daalde volgens de studie de verkoop de laatste 18 maanden met 9 procent en in Nederland met 2,5 procent. De algemene aanbeveling van de studie is dat producenten hun vleesvervangers moeten herevalueren, vooral qua ingrediënten en smaak om verdere dalingen in verkoop te voorkomen.

Maar dit wil niet zeggen dat Albert Heijn overweegt om te stoppen met het verkopen van vleesvervangers. Integendeel, vertelt Ann Maes, woordvoerder van Albert Heijn België. "De verkoop van vleesvervangers bij Albert Heijn zit sterk in de lift. De laatste twee kwartalen is de verkoop zelfs met 15 procent gestegen. Wij zetten als supermarkt ook in op deze producten omdat wij sterk geloven in die plantaardige voeding. Van een stopzetting is dus niets aan."