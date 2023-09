CHECK - Neen, rijpe bananen zijn geen wondermiddel om je tegen kanker te beschermen

In het kort

Wat? Op sociale media circuleert al jaren dat (over)rijpe bananen met bruine vlekjes je beschermen tegen kanker. Ze zouden de stof TNF bevatten die zou voorkomen dat tumorcellen in je lichaam kunnen groeien. Verspreiders verwijzen daarvoor naar een Japanse studie.

Maar? Bananen, rijp of niet, hebben geen anti-kankereigenschappen. TNF is een stof die niet voorkomt in planten, wel in mensen en dieren. De Japanse onderzoekers onderzochten het effect van bananen op het immuunsysteem van muizen, maar deden geen uitspraken over kanker. Een combinatie van gezonde voeding, niet roken en voldoende slapen en sporten, is de beste manier om de kans op kanker te verkleinen.