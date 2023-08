Eerste hulp bij keuzestress: deze acts mag je niet missen op Pukkelpop

Fien Germijns is fan van de hardcore punkband Turnstile, uit de Verenigde Staten. Pukkelpop omschrijft hen als "de grootste, heldere supersterren uit de hardcore". Hun tweede album "TIME & SPACE" uit 2018 was een schot in de roos, en zorgde ervoor dat de bekendheid van de groep explodeerde.

“Zaterdag vindt er aan de Main Stage van Pukkelpop een gratis therapiesessie plaats", zegt Germijns over de groep: "Er is geen band zo goed in ‘LAAT HET ER ALLEMAAL NE KEER UIT’ als Turnstile, met de goorste en tegelijk gevoeligste punk uit de Verenigde Staten.”