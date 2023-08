Dief gevat na intensieve zoekactie in maïsveld met drone in Veurne

De 40-jarige dief was geen onbekende voor het personeel van de elektrogroothandel in de Koksijdestraat in Veurne. Toen hij binnenkwam, herkenden ze hem van diefstallen bij andere vestigingen in ons land. In Luik, Ieper en recent nog in Waregem sloeg hij al toe. Iedere keer ging hij aan de haal met differentieelschakelaars ruim 100 euro per stuk waard zijn. In totaal heeft hij voor meer dan 10.000 euro gestolen.

Vanmorgen wilde de man het dus nog eens proberen in Veurne, maar de werknemers waren op hun hoede. Ze konden de politie bellen en ze spraken hem ook aan. Hij sloeg meteen op de vlucht. Zijn auto liet hij achter en te voet sprintte hij een maïsveld in. De politie Spoorkin was ondertussen met verschillende ploegen aanwezig, waaronder een droneteam.