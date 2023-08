Duizenden evacuaties op Tenerife door natuurbranden, Belgische hoteltoeristen niet in gevarenzone

"Zowat 95 procent van onze reizigers verblijft in het zuiden van het eiland, terwijl de brand in het noorden woedt. Er is één hotel dat op ongeveer 25 kilometer van de brandhaarden ligt en zij zien wel rookpluimen in de verte", zegt Demeyere nog.



Mogelijk kunnen Belgen die op een camping verblijven in de buurt van de getroffen regio of in een plaatselijke B&B wél hinder ondervinden.