Duizenden inwoners ontvluchten geweld in hoofdstad van Haïti

Geweld in Haïti in cijfers



Van begin dit jaar tot maart werden al meer dan 1.600 mensen gedood, verwond of ontvoerd, staat in het nieuwste VN-rapport. Het is een stijging van bijna 30 procent ten opzichte van de laatste drie maanden vorig jaar.



Ook UNICEF kondigde enkele weken geleden een "alarmerende piek" in ontvoeringen aan. Het kinderfonds van de Verenigde Naties telde dit jaar al zo'n 300 bevestigde ontvoeringen. Dat cijfer is bijna gelijk aan het totale aantal ontvoeringen van vorig jaar. Bovendien zijn het steeds vaker vrouwen en kinderen die het slachtoffer worden van ontvoering, klinkt het nog.

Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties zijn vorig jaar zo'n 73.500 mensen Haïti ontvlucht vanwege het toenemende bendegeweld en de armoede.



Zo'n 5,2 miljoen mensen, bijna de helft van de Haïtiaanse bevolking, heeft humanitaire hulp nodig, meldt de VN. Bovendien wordt de al precaire bevoorradingssituatie bemoeilijkt door het toenemende geweld. Daarnaast dringt de VN aan op internationale hulp om de stabiliteit in het land te herstellen.