Eerste dag Pukkelpop van start in Hasselt: “Het feestje kan beginnen”

Het festival was sneller dan andere jaren uitverkocht. Elke dag worden 66.000 festivalgangers verwacht op de weide. Frederik Luyten van Pukkelpop: “We hebben een mooie affiche dit jaar die heel evenwichtig is en voor ieder wat wils is. Dat is typisch Pukkelpop. Dat we daar niet elk jaar in slagen, dat is zo. Maar dit jaar viel alles mooi in zijn plooi.”