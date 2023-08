Extra gemeenteraad in Wervik over onveiligheidsgevoel in de stad

Eén van de zaken die de oppositie vraagt, is meer toezicht van de politie. Wervik behoort tot de politiezone Arro Ieper, dat is een zeer uitgestrekte zone. "Het gevoel leeft bij de bevolking dat het lang duurt vooraleer er een ploeg in Wervik is", zegt Bert Verhaeghe. "De politie is er wel, maar moet meer zichtbaar zijn, moet de bevolking het gevoel geven dat ze er in een mum van tijd kan staan bij een oproep, zodat er weer vertrouwen komt bij onze bevolking en een gevoel van veiligheid kan terugkeren."

De korpschef en burgemeester Youro Cassier (Vooruit) hebben uitleg gegeven tijdens de extra gemeenteraad. Bert Verhaeghe is tevreden over de uiteenzetting van de korpschef: "Hij heeft een genuanceerd beeld geschetst. Hij werkt aan een aantal problematieken, maar moet ook toegeven dat hij te weinig manschappen heeft om specifieke problemen die wij als grensstad hier hebben, aan te pakken."

"Het was een zeer nuttige bijeenkomst", vindt korpschef Kenneth Coigné van Arro Ieper achteraf. "We moeten kijken om de veiligheid van iedereen in Wervik en Geluwe te garanderen. We willen de mensen ook betrekken: zij moeten onze ogen en oren zijn en ons informeren. Zo kunnen wij gerichter werken."