Joodse karikatuur in film "Maestro"? Familie Leonard Bernstein ziet het probleem niet: "Ja, vader had grote neus" 

"Maestro" wordt volgende maand vertoond op het Filmfestival van Venetië en zal vanaf november in een beperkt aantal zalen te zien zijn om vervolgens op 20 december op Netflix te staan. Het is het complexe liefdesverhaal van Leonard Bernstein en activiste/actrice Felicia Montealegre dat begon in 1946.

Bradley Cooper vertolkt de hoofdrol en staat in voor de regie. Aan het uiterlijk van Cooper is gesleuteld en op sociale media lokt dat reacties uit.



Ook Binyomin Gilbert van de Campagne tegen Antisemitisme, reageerde al: "Het is verbazend dat niemand twee keer nadacht over het plakken van een grote neus op een niet-Joodse acteur die een Jood speelt. Filmmakers moeten laten zien dat ze begrijpen waarom dit problematisch is". Er was eerder al de kritiek dat de rol van Bernstein niet door een Joodse acteur werd ingevuld.