Feesten zonder alcohol of drugs: vriendinnen houden het "Focking Sober" in Brussel

“We houden ervan om te feesten, maar als ex-verslaafden is het moeilijk om uit te gaan in een omgeving met drank en drugs.” Daarom bedachten de vrouwen een uitgaansconcept waar zonder alcohol en drugs even hard gefeest kan worden. De eerste editie van Focking Sober is op donderdag 14 september vanaf 18 uur in uitgaanstempel C12, waar de deuren openzwaaien voor iedereen die wil ervaren of ontdekken wat uitgaan zonder drank en drugs betekent.