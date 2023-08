Te veel pesticiden in het water: geen drinkwater uit twee West-Vlaamse waterbekkens

Op dit moment komt de drinkwatervoorziening in West-Vlaanderen niet in het gedrang, benadrukt Kathleen De Schepper van de Watergroep. Als er op één plek geen water gewonnen kan worden, wordt dat elders gecompenseerd. "We beschikken per productiecentrum over verschillende waterlopen en winningsgebieden waarmee we kunnen schakelen."



Zo is De Blankaart goed voor een derde van het West-Vlaamse drinkwater. Maar het water daar wordt op verschillende plekken gewonnen, niet alleen in de Blankaartvijver. En er kan ook verderop in West-Vlaanderen water afgenomen worden, bijvoorbeeld in de Gavers in Harelbeke.