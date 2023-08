Geen Jaarbeurs in Brabanthal Leuven meer : interieur-en lifestylebeurs komt in de plaats

“In het voorjaar organiseer ik al de beurs Ideaal Wonen in Huis en Tuin in de Brabanthal, met de focus op het buitenleven. Met de herfst en de winter in aantocht, komt de tijd van het cocoonen eraan. Voor de nieuwe beurs in september gaan we dan ook op zoek naar standhouders om je huis vanbinnen mooi in te richten. Dus als je een veranda wil plaatsen, een nieuwe keuken wil of je badkamer wil vernieuwen, op onze nieuwe eindejaarsbeurs kan je zeker inspiratie op doen”, vertelt Stefan.

De beurs had nood aan een nieuwe impuls: “Beurzen zonder identiteit of karakter, waar de meest uiteenlopende exposanten samengevoegd worden hebben het moeilijk”, verduidelijkt de organisator: “Bezoekers verwachten meer beleving, dus proberen we daarop in te spelen. De stands worden dan ook extra gezellig ingericht. We werken met verschillende decorateurs om de Brabanthal stijlvol in te richten. En op onze nocturne trakteren we de bezoekers op gratis cava en hapjes”.