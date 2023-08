Gent zoekt oplossing voor collectieve sluiting één van de nachtopvangen tijdens de zomermaanden

De nachtopvang in Gent heeft 65 plaatsen, en wordt in opdracht van het OCMW uitgevoerd door twee partners: de vzw Huize Triest en CAW Oost-Vlaanderen. Huize Triest sluit in de zomer één maand collectief om zijn personeel en vrijwilligers de kans te geven vakantie te nemen. Dit jaar was Huize Triest daardoor dicht tussen half juli en half augustus. "We hebben vastgesteld dat er weigeringen zijn moeten gebeuren in die periode", zegt schepen Rudy Coddens (Vooruit). "Met andere woorden: mensen deden een aanvraag om een bed te hebben in de nachtopvang en we moesten vaststellen dat er geen plaats was. De tijdelijke vermindering van 25 plaatsen heeft er dit jaar voor gezorgd dat de capaciteit in die periode te krap was. Vorig jaar was dat ook het geval, maar in mindere mate."