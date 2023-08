Goed nieuws voor Spaanse premier Sánchez: socialistische kandidate verkozen tot parlementsvoorzitter

Voor het eerst sinds de parlementsverkiezingen van 23 juli kwam het Spaanse parlement in zitting bijeen om de voorzitter en het dagelijks bestuur te kiezen. Normaal gesproken is dat routine, maar dit keer niet. De Spaanse kiezer heeft de kaarten in de verkiezingen namelijk moeilijk gelegd, waarbij noch links noch rechts een meerderheid heeft in het parlement, en dus aangewezen is op steun van andere partijen.