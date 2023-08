Grobbendonk breidt zone 30 uit en voegt fietszone toe voor start van nieuw schooljaar

Voor de start van het nieuwe schooljaar heeft de gemeente Grobbendonk beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Een van de aanpassingen is de uitbreiding van de zone 30. "Dat doen we in het centrum van onze gemeente. De Schransstraat en een deel van het Astridplein, dat in het verlengde ligt van de Schransstraat, wordt zone 30", zegt burgemeester Marianne Verhaert (Gemeente in Beweging). "Ook de woonwijk rond de Schransstraat wordt zone 30 om de leefbaarheid te verhogen."