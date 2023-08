"Het draait om aanzien en likes": waarom jongeren pest- en vechtvideo's delen op sociale media

Beide experten roepen op om voluit op mediawijsheid in te zetten, zodat jongeren zich bewust worden van de mogelijke consequenties. “Scholen spelen daarin een belangrijke rol”, zegt Walrave. “Het is belangrijk dat jongeren op de hoogte zijn van de korte- en langetermijngevolgen van alles online te gooien. Dat gaat verder dan “happy slapping” alleen. Je weet nooit in welke handen je filmpjes terechtkomen, of dat ze later in een professionele context opduiken. Wat je online doet, laat altijd sporen na.”