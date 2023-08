Helft Brusselse speelpleinen heeft te weinig groen: "Zonder bomen geen mensen"

“Dat is een probleem, want een plein zonder bomen, is een plein zonder mensen, zeker op hete zomerse dagen”, aldus Stoops. “Natuur maakt mensen gezonder, zorgt voor een omgeving waar het fijn wonen is én het is de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. Daarnaast hebben speelpleinen ook een belangrijke sociale functie, zeker voor de vele Brusselaars die geen balkon of tuin hebben.”