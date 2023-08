Vernieuwde Oude Tramweg, deel van de fietsring rond Zutendaal, moet fietsen naar school veiliger maken 

Buurtbewoner Jean-Pierre Soevereyns is alvast enthousiast over de nieuwe fietsstraat: "Tegenover me is een kinderopvang en op het einde van de straat is er een doorsteek naar de scholen, maar veel autobestuurders gebruikten onze straat als sluipweg. Het was druk en gevaarlijk en de wagens reden snel. Ik ben nu geruster."