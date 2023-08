Hoe gevaarlijk is bergwandelen? "Het grote gevaar is dat iedereen het kan doen"

Het belangrijkste is dat je over de juiste uitrusting beschikt. Daarbij denkt Van Speybroek in de eerste plaats aan goede schoenen. Verder is het belangrijk dat je als beginneling de gemarkeerde paden volgt en je je ook op voorhand informeert over de moeilijkheidsgraad van je route.

Ook is het belangrijk dat je voorbereid bent op onverwachte (weers)omstandigheden “Ook in de zomer kan het in de bergen plotseling beginnen te sneeuwen. De temperatuur kan snel dalen en het kan snel mistig worden, waardoor je geen wegmarkeringen meer ziet.” Het is dus belangrijk om op voorhand te weten hoe je hierop moet reageren, “want anders breng je jezelf in gevaar”, waarschuwt de berggids.