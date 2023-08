Dieven stelen 500 liter stookolie en werkmateriaal bij KFC Zwarte Leeuw

Een jaar geleden werd de voetbalclub ook al getroffen door een inbraak. De club denkt daarom na over enkele mogelijke maatregelen om diefstallen in de toekomst te vermijden. “We gaan bekijken of we een andere locatie moeten zoeken om ons materiaal op te bergen," klinkt het. “Ik denk dat er niet veel aan te doen is om dieven buiten te houden. Een alarmsysteem installeren of nog meer camera’s plaatsen zou een afschrikeffect kunnen hebben, maar ook dat is weer een grote kost die niet zo evident is voor onze voetbalclub”, besluit de voorzitter.