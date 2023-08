Van Argentijnse Trump tot rockstereconoom: wie is Javier Milei, onverwachte presidentskandidaat in Argentinië?

Milei draagt bijnamen als de Argentijnse Trump en de Pruik (verwijzend naar zijn wilde haardos). Is die vergelijking met de voormalige Amerikaanse president dan wel terecht? Dieusaert denkt deels van wel. "Vooral als we spreken over zijn ontembare kapsel. Net als Trump is hij wild in zijn retoriek. Milei schopt voortdurend om zich heen."

"Maar Trump had, in tegenstelling tot hem, een grote en machtige Republikeinse partij achter zich staan. Bij Milei is dat niet. Hij is een relatief recent fenomeen met weinig militanten. Zijn focus ligt op het electorale."