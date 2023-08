Kinderdagverblijf Piepla uit Dilsen-Stokkem zet zelf onmiddellijk werking stop: "Nog vier klachten bijgekomen"

De eerste anonieme klacht werd donderdag ingediend. Medewerkers van het kinderdagverblijf zouden tegen de kinderen schreeuwen, babyfoons uitzetten en de kinderen in bed gooien in plaats van ze erin te leggen. Vrijdag kwam het Agentschap Opgroeien dan met de formele bevestiging dat het kinderdagverblijf voorlopig drie maanden gesloten blijft. Het was ook niet de eerste klacht over het kinderdagverblijf.