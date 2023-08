Koperdieven slaan toe op bouwwerf in Puurs-Sint-Amands

Woensdagochtend zijn dieven aan de haal gegaan met een partij koper op een bouwwerf op de Provincialeweg in Puurs-Sint-Amands. "De feiten vonden plaats op een bouwwerf van wegenwerken. Die is niet volledig afgesloten want fietsers en voetgangers kunnen er nog passeren", zegt Dirk Van de Sande van de politiezone Rivierenland. "De dieven hebben gebruikgemaakt van die openingen in de omheining om de werf met grotere voertuigen te betreden en koper te stelen."