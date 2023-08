Kortenberg zoekt gevels voor street art project

"Voor de geselecteerde gevels gaat de buurt dan samen met een kunstenaarscollectief op zoek naar een geschikt ontwerp, dat gedragen wordt door alle buurtbewoners", verzekert de schepen. "Het is overigens de derde keer dat we zo een participatief kunstproject lanceren. Tijdens de eerste editie mochten de mensen suggesties doen om een muur van de sporthal te beschilderen. Vorig jaar lieten we een reeks verdeelkastjes van de elektriciteit door kunstenaars versieren. En dit jaar zoeken we dus muren van particulieren om street art aan te brengen."

Suggesties voor gevels kunnen gebeuren via deze website of via dit mailadres.