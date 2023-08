Liveblog Pukkelpop: eerste kampeerders stromen toe, "stress om een goed plekje te bemachtigen"

Pukkelpop gaat virtueel met een E-rena en optreden in Roblox

Het Limburgse festival gaat dit jaar virtueel met een E-rena. "Dit is een goede manier om met heel jong festivalpubliek in contact te komen", zegt woordvoerder Frederik Luyten. "Pukkelpop is sowieso een jongerenfestival, dus is het logisch dat we daarmee experimenteren. We kunnen op die manier ook de pre-Pukkelpopper bereiken. Want zowel Gen Z als Gen Alfa zijn heel hard met die dingen bezig."

Pukkelpop werd ook gecreëerd in de wereld van Roblox. "Daar zal de Limburgse ISE zowel virtueel als hier fysiek in de nieuwe E-rena op zaterdag optreden." Naast het optreden van ISE zal er in die E-rena ook aandacht zijn voor gaming, talks, e-sports, podcasts, AI-experimenten, ChatGPT en 'e-muziek'.