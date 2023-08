Dierenartsen in Vlaanderen zijn overbevraagd en onderbemand: "Eigenaars lieten ernstig zieke huisdieren vroeger sneller inslapen"

De veterinaire sector in cijfers: in Vlaanderen zijn er op dit moment zo'n 3.600 dierenartsen actief, daarvan gaan er de komende jaren 800 met pensioen. De instroom van jonge artsen is door de beperkte toelating van studenten gelimiteerd tot 240 dierenartsen per jaar. Daarbij is de uitval nog eens groot: maar liefst 37 procent van de nieuwe dierenartsen geeft er na drie jaar werkervaring de brui aan en trekt naar een andere sector.