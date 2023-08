Mini-symposium in Bocholt vertelt het verhaal van de bijna 200-jarige Zuid-Willemsvaart: "Het kanaal dat scheidt, maar ook verbindt"

"In 2026 bestaat de Zuid-Willemsvaart 200 jaar, dit mini-symposium in het parochiehuis in Bocholt is nog maar het begin van alle festiviteiten die we dan zullen organiseren", vertelt Friedo Steensels, lid van het organiserend comité van het mini-symposium. "Wij noemen de Zuid-Willemsvaart het kanaal dat scheidt, maar ook verbindt. In het mini-symposium hebben we gegraven in het verleden en gekeken hoe dat kanaal ontstaan is."