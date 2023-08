Fotograaf Miss België dringt bij kandidates aan voor naakte fotoshoots: “Enkel gratis als je bh uittrekt”

“Het is niet verzoenbaar met het imago van Miss België dat een fotograaf in het comité of zelfs rond het comité voorstellen doet aan kandidaten of ex-kandidaten om topless te fotograferen”, gaat Devos verder. De voorzitster benadrukt wel dat ze geen vat heeft op wat er in de privésfeer of buiten de wedstrijd gebeurt, omdat het contract dan ook al is afgelopen.