Kandidate Miss België en naaktmodel uit wedstrijd gezet: “Naaktfoto's tijdens wedstrijd zijn niet toegelaten” 

“Het is met spijt in mijn hart dat ik het einde van mijn kandidatuur bij Miss België moet melden”, zegt ex-kandidate van Miss België Flore Pensaert in een statement op Instagram. De 25-jarige was in de running voor de titel ‘Miss België 2024’ in de regio Oost-Vlaanderen. Maar daar komt nu een einde aan, een maand voor de provinciale verkiezingen die zullen plaatsvinden in Plopsaland De Panne.