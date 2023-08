Na grote zoekactie en gouden tip: vermiste hond na maand weer thuis bij z'n baasje in Herentals

De eigenaar van de hond, Danny Clissen, reageert alvast opgelucht: "Ik ben iedereen die heeft meegezocht heel dankbaar. Zelf was ik op vakantie toen ik vernam dat Milo vermist was. De hond verbleef bij mijn moeder maar is uitgebroken toen er een luchtballon voorbij kwam. Het was dan ook niet gemakkelijk om de moed erin te houden, maar dankzij de flyers van Lost Dogzzz heeft een wielertoerist onze Milo toch gezien. Gelukkig was ik toen weer thuis, dus ik ben meteen ter plaatse gegaan. Ik moest maar één keer op mijn vingers fluiten en daar stond hij al. Het was heel fijn dat hij mij nog herkende."